Kryminalni odzyskali wartą ponad 100 tysięcy złotych mazdę skradzioną w Belgii Data publikacji 09.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Skuteczna pracy kryminalnych doprowadziła do odzyskania skradzionego pojazdu na terenie Belgii w grudniu ubiegłego roku. Samochód marki Mazda o wartości ponad 100 tysięcy złotych został zabezpieczony i w najbliższym czasie wróci do właściciela.

Kryminalni z żagańskiej jednostki w ramach pracy operacyjnej ujawnili na terenie Żagania samochód osobowy marki Mazda, który jak się okazało, został skradziony z wypożyczalni samochodów na terenie Belgii. Jego wartość to ponad 100 tysięcy złotych. Policjanci ustalili, że w grudniu 2020 roku mazda po wypożyczeniu, mimo upływu okresu na jaki została wypożyczona nie wróciła do salonu. Nowy „właściciel” sfałszował dokumenty pojazdu i sprzedał go mieszkańcowi Żagania za 20 tysięcy euro. Kupujący był przekonany o tym, że auto pochodzi z legalnego źródła. Jak się okazało został oszukany i stracił pieniądze, które przez wiele lat odkładał na nowy samochód. Pojazd został zabezpieczony przez policjantów i po wykonaniu wszystkich czynności wróci do właściciela. Przypominamy o zachowaniu rozwagi i szczególnej ostrożności przy tego typu transakcjach. Oszuści, by szybko pozbyć się skradzionego auta sprzedają je często po zaniżonej wartości.

Źródło: sierżant Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu