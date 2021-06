Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla włoskiego policjanta Data publikacji 09.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Prezydent RP Andrzej Duda nadał Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej włoskiemu policjantowi Ispettore Superiore della Polizia di Stato w stanie spoczynku, Giuseppe Mura. Order nadawany jest cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

W Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Rzymie, 8 czerwca br., w imieniu Prezydenta RP, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Włoskiej Anna Maria Anders wręczyła odznaczenie włoskiemu policjantowi w stanie spoczynku, Panu Giuseppe Mura. W latach 80. był on szefem Biura ds. Cudzoziemców w Komendzie Policji, w sąsiadującej z Rzymem, Latinie i sprawował nadzór nad największym wówczas we Włoszech obozem dla uchodźców "Roberto Rossi Longhi", gdzie w oczekiwaniu na uzyskanie azylu politycznego i otrzymanie wizy w ramach programów zamorskich przebywali bardzo liczni nasi rodacy. W swoim wystąpieniu Pani Ambasador podkreśliła, że Inspektor Giuseppe Mura został wyróżniony orderem za bardzo pozytywne nastawienie do spraw Polski i Polaków i dużą wrażliwość, jaką wykazywał wobec przebywających w obozie dla uchodźców kobiet i dzieci. Pani Ambasador podziękowała także za udział w uroczystości obecnemu komendantowi policji w Latinie, Questore Michele Maria Spina oraz funkcjonariuszom Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego włoskiego MSW, którzy na co dzień współpracują z polskim oficerem łącznikowym Policji przy Ambasadzie RP w Rzymie i przyczyniają się do wzmocnienia stosunków dwustronnych w dziedzinie bezpieczeństwa między Polską a Włochami.

Informacja temat uroczystości na stronie włoskiej Policji: La Polonia premia il poliziotto in pensione ►

(BMWP KGP / kp)