Policjanci z Olsztynka przywrócili do życia mężczyznę, który chciał je sobie odebrać Data publikacji 09.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Skutki niektórych decyzji są tragiczne i nieodwracalne. Jednak policjanci z Komisariatu Policji w Olsztynku udowodnili, że o ludzkie życie należy walczyć do końca. Funkcjonariusze przywrócili do życia 37-latka, który chciał je sobie odebrać, zakładając na szyję pętle z linki przymocowanej do drzewa. Gdy został znaleziony, nie wykazywał już żadnych funkcji życiowych. Ostatnia umiera jednak nadzieja, dlatego podjęta przez funkcjonariuszy reanimacja zakończyła się sukcesem i doprowadziła do przywrócenia 37-latkowi tętna i oddechu. Chwilę później trafił do szpitala.

We wtorek (08.06.2021) do operatora centrum powiadamiania ratunkowego została przekazana informacja, że na terenie Olsztynka może mieć miejsce próba samobójcza. Wiadomość błyskawicznie dotarła do oficera dyżurnego, który natychmiast we wskazane przy zgłoszeniu miejsce wysłał policyjny patrol. Do pomocy przy poszukiwaniach mężczyzny, mogącego znajdować się w niebezpieczeństwie, zadysponowano również strażaków ochotników z olsztyneckiej jednostki. Po chwili funkcjonariusze byli na miejscu i przystąpili do weryfikacji otrzymanego zgłoszenia.

W trakcie sprawdzania terenu porośniętego zaroślami, w pewnym momencie oczom policjantów ukazał się wiszący mężczyzna, na którego szyi zaciśnięta była pętla z linki przywiązanej do jednego z drzew. Nie wykazywał już żadnych oznak życiowych. Funkcjonariusze wiedząc, że w tym przypadku każda sekunda ma znaczenie, natychmiast rzucili się na ratunek 37-latkowi. Zdjęli z jego szyi zaciśniętą pętle i przystąpili do resuscytacji krążeniowo oddechowej. Przyniosła ona skutek. Mężczyzna odzyskał oddech i tętno.

W tym przypadku pomoc nadeszła w ostatniej chwili. Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy, profesjonalnie przeprowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa zakończyła się przywróceniem 37-latkowi procesów życiowych. Na miejsce wezwana została karetka pogotowia, którą mężczyzna został przetransportowany do jednego z olsztyńskich szpitali.

W trudnej chwili nie obawiaj się poprosić o pomoc! Przypominamy, że działa całodobowa infolinia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Jest to bezpłatna pomoc przez 7 dni w tygodniu i wsparcie telefoniczne dyżurnych specjalistów: psychiatrów, psychologów, prawników i pracowników socjalnych - to uruchomione w grudniu 2017 roku przez Fundację "Itaka" Centrum Wsparcia dla osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Centrum Wsparcia to projekt Fundacji "Itaka", realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia. Jego celem jest pomoc osobom znajdującym w stanie kryzysu psychicznego z powodu np. śmierci, utraty pracy, rozwodu, lub zaginięcia bliskiej osoby, oraz zapobieganie depresji, samobójstwom i innym zachowaniem autodestrukcyjnym. Pomoc ta skierowana jest do osób w każdym wieku. "Centrum Wsparcia" oferuje całodobową pomoc i wsparcie telefoniczne, a także możliwość kontaktu przez mail i czat. Dyżurni eksperci w Centrum udzielają informacji o możliwościach uzyskania profesjonalnej, bezpośredniej pomocy specjalistów w pobliżu miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej się po pomoc. Wszelkie informacje na temat m.in. godzin dyżurów i kontaktu z ekspertami są dostępne na stronie https://liniawsparcia.pl/ Na stronie znajduje się również bezpłatna aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych.

