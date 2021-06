Gest prosto z serca – policjanci przekazali zabawki dla dzieci ze szpitala onkologicznego Data publikacji 09.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci wraz z funkcjonariuszami Służby Więziennej przyłączyli się do inicjatywy społecznej „oGROMna POMOC”. Zorganizowana przez nich zbiórka przyniosła pełne kartony i worki pełne zabawek, maskotek czy książek dla dzieci. Wszystko dla najmłodszych pacjentów z oddziału onkologii szpitala we Wrocławiu. Dzielimy się tym co mamy. I to jest piękne!

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli wspólnie z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Krzywańca wykazali się wspaniałą inicjatywą i przyłączyli się do inicjatywy społecznej „oGROMna POMOC”, organizując zbiórkę zabawek dla dzieci z wrocławskiego szpitala onkologicznego. Mundurowi chcą, by dzieci przebywające w szpitalu choć przez chwilę zapomniały o codziennych zmaganiach z chorobą, a na ich buziach - pojawił się uśmiech. Pobyt na oddziale szpitalnym zawsze połączony jest z ogromnym lękiem i strachem. Dlatego mundurowi chcą pomóc maluchom przetrwać trudne chwile. Niby drobny gest, a wywołał u dzieci wiele radości i szczęścia. Dzięki niemu najmłodsi pacjenci szpitala choć przez chwilę mogli zapomnieć o pobycie w placówce zdrowia i cieszyć się tą piękną chwilą.

Bezinteresowność i chęć niesienia pomocy innym to cechy, którymi kolejny raz wykazali się nowosolscy funkcjonariusze. Tym gestem pokazali, że nie tylko podczas służby wykazują się chęcią niesienia pomocy innym, ale także w czasie wolnym nie są obojętni na ludzką krzywdę. To nie pierwszy raz kiedy policjanci z Nowej Soli udzielają się dobroczynnie. Z pewnością ten drobny gest wywoła u dzieci chwilę radości. Starajmy się pomagać, jak tylko możemy. Policjanci dziękują też mieszkańcom powiatu nowosolskiego, którzy przyłączyli się do akcji. Lalki, samochody, gry, książeczki, puzzle i innego rodzaju zabawki we wtorek (8 czerwca) zostały przekazane chorym maluchom ze szpitala onkologicznego we Wrocławiu, aby tak umilić im świętowanie Dnia Dziecka.

Życzymy wszystkim pacjentom wrocławskiego szpitala onkologicznego szybkiego powrotu do zdrowia i samych radosnych chwil.

sierżant sztabowy Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli