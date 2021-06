Bez barier, bez przeszkód. Policjanci w trosce o osoby ze szczególnymi potrzebami Data publikacji 10.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowe oznakowanie ciągów komunikacyjnych, tabliczki informacyjne – a to dopiero początek. O co chodzi? O zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Policjanci w całej Polsce dokładają wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie, każda osoba mogła bez barier i przeszkód dostać się do budynków jednostek czy zapoznać się z treściami na publikowanych stronach internetowych.

Będąc w pełni sprawnym, ciężko jest rozumieć z jakimi wyzwaniami każdego dnia mierzą się osoby niepełnosprawne. Bez wątpienia największą przeszkodą są schody. Kilkanaście, a nawet kilka stopni może skutecznie uniemożliwić dostęp do budynków chociażby urzędów, placówek administracji czy jednostek Policji. Na szczęście, w ramach programów modernizacyjnych formacji powstają nowe komendy, komisariaty i posterunki, w których stosowane są rozwiązania architektoniczne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dla przykładu: w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie znajdują się dwie windy. Jedna zewnętrzna przeznaczona stricte dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, druga – wewnętrzna. Od kilku lat stanowią one doskonałe rozwiązanie dostępności dla każdego. W zeszłym roku, przed budynkiem odświeżone zostały oznaczenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. To jednak nie zamyka katalogu dalszych ułatwień. Od wczoraj, główny szlak komunikacyjny prowadzący do budynku został oznaczony żółtą taśmą. To rozwiązanie, ułatwi wejście do jednostki osobom słabowidzącym. Informacja o tym, gdzie rozpoczyna i kończy się bieg stopni jest niezwykle ważna, również ze względów bezpieczeństwa. Przycisk przywołania windy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim zyskał nową widoczną tabliczkę. Co dalej? W najbliższym czasie planowane jest stworzenie specjalnego pokoju przyjęć interesantów, umożliwiającego skorzystanie z tłumacza języka migowego. Wszystko to, w trosce o osoby ze specjalnymi potrzebami.

Dostępność architektoniczna nie jest naszym jedynym celem. Od kilku lat, Policja dokłada wszelkich starań, aby prowadzone strony internetowe były dostępne dla każdego! Możliwość uruchomienia strony w wersji tekstowej, deskrypcje tekstowe filmów czy opisy zamieszczanych zdjęć – to tylko kilka z wielu rozwiązań, które wprowadziliśmy i w dalszym ciągu będziemy wprowadzać, aby każdy z Państwa miał równy i nieograniczony dostęp do publikowanych treści.

starszy sierżant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie