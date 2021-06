Areszt za pornografię dziecięcą

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali małżeństwo podejrzane o związek z procederem utrwalania ,posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem dzieci. Ich potomstwo trafiło do placówki opiekuńczej a oni do policyjnej celi. Usłyszeli już zarzuty, za które grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.