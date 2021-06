Liczyła się każda sekunda Data publikacji 10.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci łódzkiej drogówki, bez chwili wahania pomogli dotrzeć do szpitala 8-latce i jej mamie. „Pomagamy i chronimy” to hasło towarzyszące policjantom łódzkiej drogówki, którzy swoją postawą i zaangażowaniem wielokrotnie udowodnili, że w walce o życie ludzkie bez wahania ruszają z pomocą.

Wczoraj (9.06.2021) około godziny 17:30 do policjantów obsługujących zdarzenie drogowe na Rynku Nowosolna podjechał peugeot. Z samochodu wybiegła roztrzęsiona kobieta, która ze łzami w oczach poprosiła policjantów o pomoc. 36-latka powiedziała, że w samochodzie znajduje się jej 8-letnia córka, która ma duże problemy z oddychaniem, zawroty głowy i silny ból w klatce piersiowej. Kobieta dodała, że dzwoniła na numer alarmowy 112, jednak z uwagi na długi czas oczekiwania na karetkę zdecydowała się sama zawieźć dziecko do szpitala. Funkcjonariusze bez chwili namysłu podbiegli do samochodu. Było w nim troje dzieci, w tym dziewczynka, która miała problemy z oddychaniem. Podczas gdy jeden z funkcjonariuszy sprawdzał stan 8-latki, drugi o zdarzeniu zawiadomił dyżurnego miasta. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o przetransportowaniu rodziny do najbliższego szpitala, którego personel został w powiadomiony telefonicznie o całej sytuacji. Gdy dotarli na miejsce, na podjeździe czekali już w gotowości medycy. Dziewczynka została zabrana na szpitalny odział ratunkowy. Jej mama podziękowała funkcjonariuszom za szybkie działanie i skuteczną pomoc. Wkrótce w szpitalu pojawił się też ojciec dzieci, który przejął opiekę nad pozostałą dwójką maluchów. Jeszcze tego samego dnia policjanci rozmawiali telefonicznie z mamą 8-latki, od której dowiedzieli się, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane a dziewczynka pozostaje w szpitalu pod opieką specjalistów.

Ratowanie ludzkiego życia i pomaganie osobom będącym w potrzebie jest wpisane w codzienną służbę. Jednak każda taka sytuacja powoduje wiele emocji, daje satysfakcję oraz motywuje do dalszego działania.

(KWP w Łodzi / kp)