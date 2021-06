Podziękowania dla dzielnicowych za zaangażowanie i skuteczność Data publikacji 10.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komisariatu Policji na Przymorzu wpłynął e-mail z podziękowaniami dla dzielnicowych za pomoc, w rozwiązaniu problemu z uciążliwymi sąsiadami, którzy zakłócali spokój i spoczynek nocny w jednym z bloków na Przymorzu. List kobiety, której pomogli funkcjonariusze, potwierdził zaangażowanie dzielnicowych w sprawy mieszkańców, a zarazem skuteczność działań policjantów.

Policjanci w codziennej służbie spotykają się z różnymi sprawami. Do każdej z nich starają się podchodzić indywidualnie, tak aby zrozumieć oczekiwania społeczeństwa. Najczęściej ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem jest dzielnicowy, który podczas codziennej służby musi mierzyć się z rozmaitymi sprawami. Często, policjant rewiru dzielnicowych pełni rolę mediatora w konfliktach społecznych oraz niesie pomoc potrzebującym mieszkańcom swojego rejonu.

Przed jednym z takich zadań stanął dzielnicowy z Komisariatu Policji V w Gdańsku aspirant Dawid Owłasiuk i jego koleżanka młodszy aspirant Alicja Kluk. Funkcjonariusze zaangażowali się w pomoc starszej kobiecie w rozwiązaniu problemu z uciążliwymi sąsiadami, którzy zakłócali spokój i spoczynek nocny w jednym z bloków na Przymorzu. Starsza kobieta zgłosiła się do aspiranta Dawida Owłasiuka, po tym, jak poznała go na jednym ze spotkań w klubie seniora. Dzielnicowy przekazał wtedy swój służbowy numer telefonu i powiedział, że służy radą oraz pomocą w trudnych sprawach. Pamiętając o tych słowach, seniorka zadzwoniła do dzielnicowego i opowiedziała o problemie z sąsiadami. Aspirant Dawid Owłasiuk oraz młodszy aspirant Alicja Kluk zainteresowali się sprawą i przyjechali na miejsce. Starania policjantów oraz ich interwencje przyniosły wymierny efekt, a kobieta uzyskała wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Seniorka doceniła zaangażowanie policjantów i do Komisariatu Policji V w Gdańsku wpłynęły podziękowania dla dzielnicowych policjantów. W liście znalazły się słowa uznania za zaangażowanie i szybką reakcję oraz skuteczność, jakimi wykazali się dzielnicowi.

(KWP w Gdańsku / kp)