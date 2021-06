Cztery osoby tymczasowo aresztowane za oszustwa metodą „na policjanta” Data publikacji 10.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali kolejne osoby podejrzane o udział w oszustwach metodą "na policjanta". Według śledczych czterech zatrzymanych mężczyzn od listopada 2019 roku do stycznia 2020 roku na terenie województwa pomorskiego i śląskiego brało udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która oszukiwała osoby w podeszłym wieku. Zatrzymani wyłudzili od pokrzywdzonych ponad 420 tys. zł. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku śledztwo dotyczące m.in. brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała oszustw metodą „na policjanta”, a pokrzywdzonymi były osoby w podeszłym wieku. Funkcjonariusze po przeprowadzeniu wnikliwej analizy materiału dowodowego oraz wykonaniu szeregu czynności procesowych ustalili kolejnych sprawców, którzy uprzednio już zostali skazani za tożsame przestępstwa. W toku prowadzonego śledztwa zostali oni zatrzymani i doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 30 do 40 lat, podejrzani o udział w tego typu oszustwach, których rola sprowadzała się nie tylko do odbioru pieniędzy, ale również do organizowania tego przestępczego procederu. Śledczy ustalili, że zatrzymani od listopada 2019 roku do stycznia 2020 roku na terenie województwa pomorskiego i śląskiego oszukali 11 osób. Dzwoniąc do pokrzywdzonych, podawali się za oficerów Policji i oszukiwali seniorów twierdząc, że mają oni wziąć udział w rzekomo policyjnej akcji przeciwko oszustom, przekazując pieniądze.

Zatrzymani mężczyźni są podejrzani o wyłudzenie od pokrzywdzonych ponad 420 tys. zł. Podejrzanym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 8, a za oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości 10 lat.

Apelujemy o czujność i rozwagę w kontaktach z obcymi. Pamiętajmy:

Policja NIGDY telefonicznie nie informuje o prowadzonych przez siebie sprawach i nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.

NIGDY też nie prosi o zaangażowanie naszych pieniędzy do żadnej akcji.

Apelujemy również do rodzin starszych osób. Uczulmy ich, że tego typu oszustwa mają miejsce i by byli ostrożni w kontaktach z obcymi.

We wszystkich tego typu i podobnych wątpliwych sytuacjach kontaktujmy się z Policją pod numerem telefonu lub 112.

(KWP w Gdańsku / mw)