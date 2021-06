Nowe radiowozy w garnizonie dolnośląskim Data publikacji 10.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na drogach Dolnego Śląska pojawi się niebawem 7 nowych oznakowanych radiowozów. Pojazdy marki VW T6 trafią do funkcjonariuszy z Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy, Milicza, Środy Śląskiej, Góry i Kłodzka. Samochody zostały zakupione w ramach dostaw centralnych realizowanych przez KGP, dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji. Będą one z pewnością dużym wsparciem technicznym w służbie policjantów, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo Dolnoślązaków.

Flota policyjnych radiowozów garnizonu dolnośląskiego powiększyła się o kolejnych siedem oznakowanych pojazdów. Są to radiowozy VW T6, które trafią do funkcjonariuszy z Wrocławia, Jeleniej Góry, Legnicy, Milicza, Środy Śląskiej, Góry i Kłodzka. Wykorzystywane będą one do codziennej służby patrolowej

To już kolejne radiowozy, które w tym roku trafią do dyspozycji dolnośląskich policjantów. Pojazdy zostały zakupione w ramach dostaw centralnych realizowanych przez Komendę Główną Policji, dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji.

Flota dolnośląskiej Policji jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne nowe auta. Zakupione samochody będą niewątpliwie dużym wsparciem technicznym w służbie funkcjonariuszy, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo Dolnoślązaków. Zwiększą one jednocześnie bezpieczeństwo mundurowych podczas podejmowania różnego rodzaju interwencji, a także poprawią komfort ich pracy.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: Wydział Transportu

KWP we Wrocławiu

