Podziękowała policjantom za pomoc w odnalezieniu zaginionego wujka Data publikacji 10.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na skrzynkę mailową wrocławskiej komendy miejskiej Policji, wpłynęły podziękowania od kobiety, której 81-letni wujek zaginał. Kryminalni z komisariatu na Krzykach działali w tej sprawie i odnaleźli mężczyznę, a następnie przekazali go pod opiekę zespołu medycznego.

Policjanci prowadzili szeroko zakrojone poszukiwania, a czynny udział w nich wzięło wielu funkcjonariuszy, między innymi przewodnik z psem służbowym. Sprawdzano miejsca, które najczęściej odwiedzał zaginiony mężczyzna takie, jak ogrody działkowe, cmentarz i inne w pobliżu jego domu.



Ostatecznie z pomocą funkcjonariuszy pionu kryminalnego ustalono, że mężczyzna może znajdować się w okolicy jednego z wrocławskich szpitali. Mundurowi skontaktowali się z personelem, który przekazał informację, że 81-latek został wcześniej przywieziony na oddział ratunkowy karetką pogotowia. Jednak po udzieleniu mu pomocy medycznej – opuścił placówkę.



Ostatecznie kryminalni odnaleźli mężczyznę nieopodal szpitala. Leżał on w trudnodostępnym i niemalże niewidocznym, gęsto porośniętym roślinnością miejscu. Jak tłumaczył, kiedy wracał do domu, stracił równowagę i upadł. Niestety nie był w stanie sam się podnieść ani wezwać pomoc.



Na szczęście udało się go odnaleźć policjantom z Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki, którzy wykazali się w tym przypadku skutecznością w działaniu. Wezwali oni też na miejsce karetkę pogotowia i 81-latek został zabrany do szpitala.



Dziękujemy za miłe słowa i wdzięczności ze strony Pani będącej siostrzenicą zaginionego, to zawsze motywuje do działania i jeszcze bardziej owocnej w niesienie pomocy innym służby.

Seniorowi życzymy dużo zdrowia.

KWP we Wrocławiu / kp)