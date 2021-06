Policjantka po służbie zatrzymała nietrzeźwego kierującego Data publikacji 10.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariuszka z Komisariatu Policji w Słomnikach będąc po służbie brała udział w obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy. 55-latek miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu

Wczoraj (9.06.2020) w godzinach wieczornych, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach otrzymał zgłoszenie o ujęciu nietrzeźwego kierującego. Z relacji zgłaszającej policjantki wynikało, że jadąc od miejscowości Słomniki, zauważyła, jak poprzedzający ją pojazd marki audi, jedzie tzw. zygzakiem i na łuku drogi w prawo zjeżdża do przydrożnego rowu. Funkcjonariuszka wraz z innym świadkiem tego zdarzenia natychmiast podbiegła do kierującego pojazdem audi celem udzielenia pomocy. Od kierowcy audi była wyczuwalna silna woń alkoholu, nie można było nawiązać z nim logicznego kontaktu. Wezwani na miejsce mundurowi przejęli mężczyznę i zbadali go alkomatem, który wykazał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Nietrzeźwym kierującym okazał się być 55-letni mieszkaniec gminy Koniusza. Teraz odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości, za co grozi do dwóch lat więzienia.

(KWP w Krakowie / kp)