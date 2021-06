Myśliborscy policjanci pomogli rodzącej kobiecie dotrzeć do szpitala Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego myśliborskiej jednostki spotkali się z nietypową interwencją. Eskortowali do szpitala samochód, w którym jechała rodząca kobieta. Dzięki szybkiej pomocy funkcjonariuszy przyszła mama bardzo szybko i w odpowiednim czasie dotarła do placówki zdrowia i wszystko skończyło się szczęśliwie.

Niesienie pomocy to jedno z głównych zadań Policji. Podczas służby funkcjonariusze spotykają się z różnymi zgłoszeniami i zawsze muszą być gotowi do działania. Często na szali stawiane jest ludzkie zdrowie i życie.

W środę, 09 czerwca 2021 r., w trakcie patrolowana drogi S-3 w miejscowości Sitno, sierż. szt. Julian Gamułkiewicz i st. sierż. Paweł Machaj zauważyli samochód marki Mercedes, który poruszał się z dużą prędkością. Niezwłocznie zatrzymali kierującą do kontroli drogowej. W trakcie kontroli okazało się, że siedząca na fotelu pasażera kobieta zaczęła rodzić. Widząc to funkcjonariusze poinformowali o tym fakcie dyżurnego i bez zbędnej zwłoki włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe a następnie szybko i zarazem bezpiecznie przetransportowali radiowozem rodzącą kobietą do placówki medycznej w Szczecinie.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy wszystko zakończyło się szczęśliwie a rodzącej kobiecie można było udzielić fachowej pomocy.

(KWP w Szczecinie / mw)