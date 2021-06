Pomoc mierzona „pajacykami” – policjanci wsparli leczenie 3-letniej Igi Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomoc potrzebna od zaraz? Tak jest! Policjanci z Sulęcina, przystąpili do udziału w wyzwaniu – 10 „pajacyków” oraz wsparcia finansowego leczenia Igi Czekalskiej. 3-latka choruje za rdzeniowy zanik mięśni. Powrót do zdrowia dziewczynki ma swoją cenę, która jest niebagatelnie wysoka. Działamy, wspieramy i trzymamy mocno kciuki za naszą małą bohaterkę!

Iga Czekalska, to urocza 3-latka, mieszkanka Boczowa położonego w powiecie sulęcińskim. Dziewczynka urodziła się zupełnie zdrowa. Wiadomość o chorobie córki spadła na rodziców zupełnie nieoczekiwanie. Diagnoza: SMA typu 1, najbardziej agresywna postać rdzeniowego zaniku mięśni. Największą szansą na zdrowie i normalne życie dla Igi, to terapia genowa, która jest jednocześnie najdroższym lekiem świata. Jej koszt liczony jest w milionach. Jest jeszcze jeden warunek, aby do niej przystąpić – waga dziecka nie większa niż 13,5 kg. Dziewczynka rośnie… nie zostało więc wiele czasu. Do działania ruszyły całe rzesze dobrych serc. Poprzez akcję „Pajacyki dla Igi” kolejne instytucje i placówki nominują do wykonania dziesięciu powtórzeń ćwiczenia, a następnie wsparcia finansowego leczenia dziewczynki, poprzez wpłatę na specjalnie utworzonej zbiórce, do której link podajemy poniżej:

https://www.siepomaga.pl/iga

W gronie wspierających małą bohaterkę nie mogło zabraknąć sulęcińskich policjantów. Funkcjonariusze przyjęli nominację od Szkoły Podstawowej im. Leśników Lubuskich w Boczowie. W czwartek, 10.06.2021 r., na placu jednostki wykonali zadanie, a następnie zebrali fundusze na rzecz Igi. Następnie mundurowi do pomocy dziewczynce zaprosili: Powiatową Państwową Straż Pożarną w Sulęcinie oraz Urząd Miejski w Sulęcinie. Dla naszej dzielnej bohaterki oraz jej siostrzyczki, przygotowane zostały także prezenty – policyjne maskotki Misia Suliś, a także kolorowe książeczki, które osobiście wręczone zostaną dziewczynkom przez dzielnicowego gminy Torzym.

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia walki o lepsze życie dla Igi.

(KWP w Gorzowie / mw)