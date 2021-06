Udostępniali w Internecie filmy ze skrajnie brutalną pornografią Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dwóch mężczyzn publikujących w Internecie brutalne sceny seksu zatrzymali policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Poznaniu. Podejrzani sami produkowali filmy. Występujące w nich kobiety były poddawane skrajnym aktom przemocy. Na Wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Do zatrzymań doszło we wtorek, 08.06.2021 r., w Poznaniu i Czeladzi w województwie śląskim. Policjanci Wydziału dw. Z Cyberprzestępczoścą KWP w Poznaniu zabezpieczyli sprzęt komputerowy oraz nośniki danych. Wcześniej jednak zostały zebrane materiały dowodowe, które były podstawą do wszczęcia przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu śledztwa.

Rok temu funkcjonariusze zajmujący się rozpracowywaniem przestępstw popełnianych w Internecie otrzymali informacje o zagranicznym serwerze, na którym znajdował się publiczny portal z ostrą pornografią. Na tym serwerze między innymi były zamieszczane filmy zawierające skrajną seksualną przemoc. Występujące w filmach kobiety były poddawane wymyślnym i brutalnym aktom seksualnym.

Ustalono, że kobiety na nagraniach to Polki. W dalszej kolejności policjanci ustalili, że filmy były nagrywane w Polsce. Dowiedzieli się również, że za produkcją tych materiałów oraz ich publikowaniem w publicznej strefie Internetu stali dwaj mężczyźni. Jeden z Poznania, a drugi z Czeladzi w województwie śląskim.

Zebrane w tej sprawie materiały dowodowe dały postawę do przedstawienia w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zarzutów z art. 202 par. 3 kodeksu karnego. Jeden z podejrzanych na wniosek Prokuratury i Policji został tymczasowo aresztowany. Drugi został oddany pod dozór Policji. Za publiczne prezentowanie treści pornograficznych zawierających sceny przemocy grozi kara do 12 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu / mw)