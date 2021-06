Tarnowska policjantka po służbie zatrzymała pijanego kierowcę Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Starsza posterunkowa Katarzyna Jemioło z Komisariatu z komisariatu Tarnów-Zachód, w Policji pracuje od dwóch lat,dając się już poznać jako dobra koleżanka i dobrze zapowiadający się funkcjonariusz. Ostatnio policjantka zatrzymała po służbie nietrzeźwego kierowcę.

Około godziny 23:00, kiedy policjantka wracając ze służby do domu przejeżdżała przez Kozłów w powiecie dębickim, zobaczyła przed sobą motorowerzystę jadącego „slalomem”. Mężczyzna miał poważny problem z utrzymaniem się w pionie co mogło sugerować, że może być pod wpływem alkoholu. Policjantka wyprzedziła swoim samochodem motorower, aby go bezpiecznie zatrzymać. Ale kierowcy jednośladu policyjna kontrola nie była w smak, dlatego też, gdy policjantka podchodziła do niego, gwałtownie ruszył w jej kierunku, zmuszając ją do odskoczenia na bok.

Funkcjonariuszka ponownie ruszyła za nim swoim samochodem, informując w międzyczasie o sytuacji oficera dyżurnego miejscowej jednostki. Po krótkim pościgu ze wsparciem z kolegów z komisariatu w Brzeźnicy motorowerzysta został zatrzymany. Był agresywny i wulgarny, a badanie alkomatem wykazało, że wcześniej wypił dużą ilość alkoholu. Z prawie 2,5 promilami trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Mężczyzna odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, znieważenie funkcjonariuszy i naruszenie ich nietykalności cielesnej. Dochodzenie przeciwko niemu prowadzi także Policja w Dębicy.

(KWP w Krakowie / mw)