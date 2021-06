Funkcjonariusze zapobiegli nocnym wyścigom. Zdecydowane działania policjantów Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci stanowczo zareagowali na nocne spotkanie kilkudziesięciu kierowców, którzy mieli zamiar ruszyć na ulice miasta, by popisywać się „umiejętnościami”. Dzięki działaniom funkcjonariuszy, na drogach Gorzowa Wielkopolskiego było bezpiecznie. Policjanci zatrzymali kilka praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Na kilkudziesięciu kierowców nałożyli mandaty karne. Funkcjonariusze nie dopuścili do sytuacji, które mogłyby zagrażać innym uczestnikom ruchu drogowego. Policjanci ciężko pracują, by na ulicach miasta każdy mógł się czuć bezpiecznie.

Kilkudziesięciu kierowców żądnych mocnych wrażeń spotkało się w Gorzowie Wielkopolskim w czwartek (10 czerwca) wieczorem. Na tę sytuację przygotowani byli policjanci. Funkcjonariusze z Gorzowa Wielkopolskiego wspierani kolegami z lubuskiej komendy i Sulęcina w nieoznakowanych radiowozach strzegli bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W zadania te włączeni byli nie tylko policjanci drogówki, ale także pododdziałów prewencji i służby kryminalne.

Z posiadanych informacji wynikało, że kierowcy zjechali się do miasta na pewno nie po to, by obejrzeć swoje auta. Pojawili się tu nie tylko z najbliższej okolicy, ale także z województwa zachodniopomorskiego czy wielkopolskiego. Wśród nich kierowcy tuningowanych aut i motocykliści. Chcieli w nocy wyjechać na ulice miasta, by sprawdzać umiejętności i moc silników. Wybrane przez nich miejsce na pewno do tego nie służy. Policjanci wielokrotnie powtarzają, że wyścigi czy drifty można ćwiczyć wyłącznie na przygotowanych do tego torach. Dlatego nie dopuścili do nielegalnej rywalizacji, a na wszystkie przejawy łamania przepisów stanowczo reagowali.

Policjanci skontrolowali w nocy kilkadziesiąt kierowców i ich samochody. Funkcjonariusze zatrzymali aż 6 praw jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, a także wystawili kilkadziesiąt mandatów. Za zły stan techniczny 7 samochodów zatrzymano dowody rejestracyjne. Działania policjantów trwały do późnych godzin nocnych. Nie ma przyzwolenia na drogowe piractwo. Funkcjonariusze zapowiadają, że reakcja na nielegalne wyścigi i drifty zawsze będzie stanowcza. Ulice miast nie służą do ścigania.

Działanie funkcjonariusze w czwartkową noc to potwierdzenie skuteczności w podobnych sytuacjach:

Zero tolerancji dla nieodpowiedzialnych zachowań - nielegalny zlot samochodowy przerwany przez policjantów ►

Miało być szybko i brawurowo. Wyścigi młodych kierowców na drogach Gorzowa w porę przerwali policjanci drogówki ►

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)