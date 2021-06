Policjanci i strażnicy graniczni zabezpieczyli podrabianą odzież światowych marek Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania policjantów i strażników granicznych pozwoliły na zabezpieczenie ponad 500 sztuk odzieży i obuwia z zastrzeżonymi znakami towarowymi światowych marek. Wartość oryginalnych odpowiedników zabezpieczonych rzeczy to około 135 tysięcy złotych.

Podczas wspólnych działań w czwartek, 0.06.2021 r., policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy Powiatowej Policji w Żarach i funkcjonariusze Straży Granicznej z Tuplic zabezpieczyli podrabiany towar. Rzeczy oferowane były do sprzedaży na targowisku miejskim w przygranicznej Łęknicy. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 500 sztuk koszulek, bluz, spodenek, spodni oraz obuwia sportowego, na których bezprawnie umieszczone było logo różnych znanych, światowych marek. „Trefny” towar znajdował się na trzech stoiskach handlowych. Oferowali go do sprzedaży mężczyźni obaj w wieku 46 lat oraz kobieta w wieku 52 lat - mieszkańcy powiatu żarskiego. Łącznie szacunkowa wartość oryginalnych odpowiedników zabezpieczonych rzeczy to ponad 135 tysięcy złotych. Z osobami, które je sprzedawały zostały już przeprowadzone czynności procesowe. Policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie.

Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej:

Artykuł 305: „Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towar podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ustępie 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5”.

(KWP w Gorzowie / mw)