Laureaci konkursu zorganizowanego w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” otrzymali nagrody Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj (10 czerwca) w siedzibie Dolnośląskiej Policji I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztof Noculak wręczył zwycięzcom zasłużone nagrody. Jury konkursowe wyłoniło 2 laureatów prac plastycznych oraz 4 laureatów spotów filmowych, przyznano także 12 wyróżnień. A wszystko to w ramach ogólnopolskiego projektu „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” zainicjowanego przez Komendę Główną Policji.

Celem akcji pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” jest promowanie odpowiednich postaw narciarzy i snowboardzistów w miejscach zimowej rekreacji oraz poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w sezonie zimowym 2020/2021 realizowało piątą już edycję ogólnopolskiej akcji informatyczno-edukacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Jednym z elementów przedsięwzięcia był ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy adresowany do dzieci i młodzieży pt. „Śnieżny Dekalog”, który polegał na zilustrowaniu Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji KGP, przy partnerstwie Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polskiego Związku Narciarskiego, Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacji PZU.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło 28 kwietnia 2021 roku. Jury wyłoniło wówczas 2 laureatów prac plastycznych oraz 4 laureatów spotów filmowych, ponadto przyznano 12 wyróżnień. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, laureaci konkursu wraz z opiekunami zaproszeni zostali do Komend Wojewódzkich Policji we Wrocławiu na uroczyste posumowanie konkursu i wręczenie nagród, które miało miejsce właśnie wczoraj - 10.06.2021 roku o godz. 13.00. Nagrody wręczył w imieniu Kierownictwa Polskiej Policji I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztof Noculak.

Główną nagrodę w konkursie w ramach tegorocznej edycji akcji w kategorii spot filmowy (wiek 5-10 lat) zdobyli: Kalina Kopryna, Szymon Szmigielski, Dawid Januszkiewicz z miejscowości Łagiewniki, pod opieką pani Agnieszki Juraszek. Natomiast wyróżnienie w kategorii spot filmowy (wiek 11-16 lat) zdobył Jakub Łajbiak z miejscowości Dzierżoniów pod opieką Pani Justyny Dobickiej-Łajbiak.

Nagrody i upominki dla finalistów zostały ufundowane przez Komendanta Głównego Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundację PZU i pozostałych partnerów akcji.