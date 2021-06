Kolejne zatrzymanie w sprawie oszustwa "na policjanta" Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Bielscy policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego. Jest to kolejna osoba zatrzymana do sprawy oszustwa metodą „na policjanta”, do której doszło w lutym bieżącego roku w Bielsku Podlaskim. Do sprawy wcześniej zatrzymani byli trzej podejrzani. Zatrzymany 45-latek usłyszał zarzut oszustwa.

We wtorek, 08.06.2021 r., bielscy policjanci zatrzymali 45-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Do zdarzenia doszło na początku lutego bieżącego roku w Bielsku Podlaskim. Wówczas mężczyźni podający się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego wyłudzili od mieszkanki Bielska Podlaskiego 6 tysięcy złotych, a następnie próbowali wyłudzić kolejne 400 tysięcy. Dzięki informacji od pracownicy banku o seniorce, która wypłaciła dużą sumę pieniędzy, bielscy policjanci podjęli natychmiastowe działania i ostrzegli pokrzywdzoną, ratując tym samym jej oszczędności. Tego samego dnia bielscy funkcjonariusze zatrzymali do sprawy dwóch mieszkańców Warszawy: 40 i 17-latka.

W marcu bielscy funkcjonariusze zatrzymali kolejnego podejrzanego w tej sprawie, 25-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego.

Bielscy kryminalni nadal intensywnie pracowali nad wyjaśnieniem tej sprawy. Kolejne ustalenia doprowadziły śledczych do 45-letniego mieszkańca powiatu mińskiego. Zebrany materiał pozwolił przedstawić mężczyźnie zarzut oszustwa, który usłyszał w warunkach recydywy. Zgodnie z kodeksem karnym oszustwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności, ale w warunkach recydywy może być zwiększona o połowę.

(KWP w Białymstoku / mw)