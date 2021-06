Polscy policjanci na EURO 2020 Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Od początku czerwca, przez kilka tygodni dziesięciu polskich policjantów będzie wspierać naszych kibiców, którzy udadzą się na rozgrywki narodowej drużyny podczas EURO 2020. Do Sankt Petersburga w Rosji pojedzie sześciu policjantów, a do Sewilli w Hiszpanii czterech.

W związku z rozpoczynającymi się Mistrzostwami Europy w piłkę nożną polscy policjanci będą dbać o bezpieczeństwo i czynnie wspierać polskich kibiców. Do ich zadań należeć będzie między innymi na bieżąco utrzymywanie kontaktu pomiędzy EUROPOLEM i naszą polską Policją. Jeżeli zajdzie konieczność również z innymi państwami.

Policja wysyła funkcjonariuszy do Sankt Petersburga w Rosji, gdzie odbędą się dwa mecze z udziałem reprezentacji Polski. To sześciu bardzo doświadczonych spotersów, których zadaniem będzie głównie dbanie o bezpieczeństwo naszych rodaków.

Będzie to m.in. ułatwienie kontaktu pomiędzy stroną polską, a rosyjską, ale przede wszystkim udzielanie informacji naszym rodakom jak mają postępować, jakie zachowania są bezpieczne i czego od nich oczekują organizatorzy.

Wszystko po to, aby kibice wrócili do Polski cali i zdrowi i aby nie dochodziło do żadnych nieprzewidzianych sytuacji.

Czterech policjantów uda się również do Sewilli w Hiszpanii, gdzie Polacy będą rozgrywali mecz. Ich zadania będą identyczne jak w przypadku spotersów wysłanych do Sankt Petersburga. A więc pomoc polskim kibicom oraz ułatwienie im kontaktu z władzami hiszpańskimi na miejscu.

Polscy policjanci będą towarzyszyli kibicom do tego momentu, w którym Polska drużyna będzie brała udział w rozgrywkach EURO 2020.

(KGP/ ps)