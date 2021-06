Szczęśliwe zakończenie poszukiwań 8-letniej dziewczynki Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci poszukiwali wczoraj zaginionej 8-latki. Dziewczynka została odnaleziona przez przypadkowego nastolatka, któremu kilka minut wcześniej policjanci pokazali jej zdjęcie. 8-latka szczęśliwie cała i zdrowa trafiła pod opiekę rodziców.

Wczoraj, 10.06.2021 r., około 19:00, dyżurny białostockiej "dwójki" otrzymał informację o zaginięciu 8-letniej dziewczynki. Jak wynikało ze zgłoszenia, dziewczynka była na zajęciach muzycznych w domu kultury w Białymstoku. Rodzice przekazali policjantom, że prowadzący zajęcia zakończył je kilkanaście minut wcześniej. Jak ustalili mundurowi dziewczynka chwilę po tym, jak dzieci rozeszły się do domów, poszła sama w kierunku pobliskiego osiedla. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania, które zostały zakończone sukcesem. 8-latka została odnaleziona przez 14-letniego chłopca. To z nim kilka minut wcześniej rozmawiali policjanci, którzy zapytali go czy nie widział takiego dziecka, pokazując fotografię i opisując ubiór. Kilka minut po rozmowie z funkcjonariuszami nastolatek zauważył dziewczynkę, którą pokazali mu na zdjęciu mundurowi. Chłopak zainteresował się jej losem, a po chwili rozmowy 8-latka przekazała numer do swoich rodziców, z którymi skontaktował się 14-latek. Dzięki reakcji nastolatka i działaniom policjantów 8-latka cała i zdrowa trafiła pod opiekę rodziców.

Teraz mundurowi ustalają czy nie doszło do narażenia na niebezpieczeństwo dziewczynki.

(KWP w Białymstoku / mw)