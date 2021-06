Dzielnicowy eskortował samochód z pożądlonym przez pszczoły mężczyzną Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy eskortował do szpitala volkswagena, w którym jechał mężczyzna, pożądlony przez pszczoły. 34-latek wymagał natychmiastowej interwencji lekarskiej. Dzięki pomocy policjanta, mieszkaniec powiatu sanockiego szybko i bezpiecznie dotarł do szpitala, gdzie otrzymał fachową pomoc.

Wczoraj, 10.06.2021 r., przed godz. 19:00, na ulicy Krakowskiej w Sanoku do dzielnicowego wracającego z rejonu służbowego z prośbą o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala zwróciło się małżeństwo. Okazało się, że kierująca volkswagenem wiezie męża, którego pożądliły pszczoły. Ze względu na duże natężenie ruchu, kobieta miała trudności z szybkim dotarciem do szpitala. Mężczyzna miał spore problemy z oddychaniem i potrzebował natychmiastowej interwencji lekarskiej. W tej sytuacji liczyła się każda sekunda.

Funkcjonariusz natychmiast nawiązał kontakt z dyżurnym jednostki, który powiadomił służby medyczne o zaistniałej sytuacji. Policjant włączył sygnały świetlne oraz dźwiękowe i bezpiecznie pomógł im dotrzeć do szpitala.

34-latek szybko dotarł na miejsce, gdzie oczekiwał na niego powiadomiony przez dyżurnego personel medyczny. Okazało się, że mężczyzna potrzebował natychmiastowej interwencji lekarskiej. Otrzymał fachową pomoc i został w szpitalu na obserwacji.

(KWP w Rzeszowie / mw)