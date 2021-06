Kobieta podziękowała dzielnicowemu "za uratowanie życia" Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem wpłynęło podziękowanie skierowane do dzielnicowego, starszego sierżanta Waldemara Włostowskiego "za uratowanie życia”. Ich autorką jest 81-latka z gminy Czyżew, która nie zauważyła zadymienia w domu.

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem wpłynęło podziękowanie 81-latki z gminy Czyżew, skierowane do dzielnicowego starszego sierżanta Waldemara Włostowskiego. Mundurowy podczas obchodu na służbie zaniepokojony, że nie widział od dawna jednej z samotnie zamieszkujących seniorek, postanowił zapukać do jej drzwi. Tuż po 9:0, kiedy kobieta zbudzona ze snu otworzyła drzwi, dzielnicowy zauważył unoszący się w pomieszczeniach dym. Natychmiast zabezpieczył piec skąd wydobywał się dym, a kobiecie polecił pójść do lekarza.

Teraz w słowach podziękowania kobieta napisała: „... pan policjant rano o godzinie 9-tej zadzwonił dzwonkiem obudziłam się, po czym udałam się do lekarza w Czyżewie...jeszcze raz dziękuję za uratowanie mojego życia.... ”.

