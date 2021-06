Tarnogórski policjant został Mistrzem Polski w kulturystyce

Tarnogórski policjant zajął I miejsce w rozegranych w Zblewie Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness w kategorii Body Athletic powyżej 175 centymetrów. Zawody te stanowiły eliminacje do Mistrzostw Świata Federacji WBBF – WFF w Kłajpedzie na Litwie, zaplanowanych w dniach od 4 do 5 września. Teraz nasz mundurowy przygotowuje się do Mistrzostw Świata.