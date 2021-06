Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką Data publikacji 11.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny raz, organizując akcję „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”, Prezydent RP i Pierwsza Dama spotkali się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego z dziećmi z całej Polski.

Celem spotkania Prezydenta Andrzeja Dudy wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą było zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku oraz w sytuacjach zagrożenia, czego podjęli się przedstawiciele służb mundurowych. Pierwsza dama, witając dzieci, ich opiekunów i nauczycieli zapowiedziała, że najmłodsi podczas różnego rodzaju prezentacji, a także treningów praktycznych i zadań będą mogli przygotować się, jak bezpiecznie korzystać z letniego wypoczynku. Agata Kornhauser-Duda zwróciła uwagę, że piątkowe spotkanie w ogrodach Pałacu Prezydenckiego ma miejsce tuż przed wakacjami, ale także po długim okresie nauki zdalnej wymuszonej pandemią.

Prezydent Andrzej Duda, zwracając się do dzieci, podkreślił, że będą mogły one dowiedzieć się o podstawowych zasadach dotyczących udzielania pomocy, a także tego, jak się zachować w trudnej sytuacji od funkcjonariuszy, którzy profesjonalnie zajmują się udzielaniem pierwszej pomocy. Wyjaśnił, że taka wiedza przekazywana jest im po to, żeby umieli "zapobiec nieszczęściu" lub "przewidzieć trudną sytuację, która może się zdarzyć".

- To jest wielka sztuka, żebyście w trudnej sytuacji umieli pomóc drugiemu człowiekowi, umieli uratować jego zdrowie, życie, czy zapobiec wielkim stratom - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda przytoczył przypadek 14-letniego Bartka Mączki, który pod koniec maja, w Piotrkowie Trybunalskim zatrzymał autobus miejski po zasłabnięciu kierowcy.

- Poradził sobie nie tylko z trudną sytuacją zdrowotną, ale jeszcze w błyskawiczny sposób wymyślił, co należy zrobić, żeby zatrzymać autobus, żeby ten autobus nie jechał na przeszkodę, i żeby nie doszło do zderzenia, które mogło stanowić zagrożenie nie tylko dla samego i dla znajdującego się w złym stanie zdrowotnym kierowcy, ale też dla pozostałych pasażerów autobusu - powiedział prezydent.

Prezydent Andrzej Duda przypomniał też dzieciom, że pandemia w Polsce się nie skończyła i że podczas wakacji nadal powinni przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa z nią związanych. Para prezydencka życzyła dzieciom spokojnych i udanych wakacji.

Swoją wiedzą z najmłodszymi dzielili się przedstawiciele służb, formacji i instytucji. Uczyli zapamiętywania numerów alarmowych, udzielania pierwszej pomocy, a także reagowania przeciwpożarowego. Dzieci mogły zobaczyć sprzęt, jakim posługują się biorące udział w spotkaniu służby i formacje, a funkcjonariusze dzielili się z nimi wiedzą na temat bezpieczeństwa i ratowania ludzkiego życia.

Miłą atmosferę spotkania zbudowała Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz występ Viki Gabor, która jest ambasadorem tegorocznej akcji „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”. Pod policyjnym namiotem dzieci otrzymały liczne upominki, z których największym powiedzeniem cieszyły się okulary vr przygotowane w ramach projektu #JESTAKCJA, których sponsorem jest PKN ORLEN. Są one przystosowane do oglądania filmów w technologii video 360 stopni, tworzonych przy współpracy Wydziału Promocji Policji BKS KGP i firmy vr360.pl. Dzięki temu dzieci mogą przenieść się do świata, w którym stają się funkcjonariuszami Policji.

(BKS KGP)