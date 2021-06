Kilkudziesięciu pseudokibiców którzy brali udział w „ustawce” na A4 z zarzutami Data publikacji 14.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Małopolscy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami z Podkarpacia oraz województwa lubelskiego i świętokrzyskiego ustalili i zatrzymali uczestników ubiegłorocznej ustawki na autostradzie A4 w Targowisku.

25 lipca 2020 r. na autostradzie A4, w miejscowości Targowisko, w powiecie wielickim doszło do konfrontacji siłowej pseudokibiców. Sprawcy należeli do dwóch zantagonizowanych koalicji klubów piłkarskich z Podkarpacia. Pokaz siły odbywał się głównie na pięści oraz na rękawice. Większość z pseudokibiców biorących udział w bójce była zamaskowana. Bójka trwała około 1,5 minuty ale jezdnia autostrady w okolicach 446 kilometra była zablokowana przez 8 minut.

Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Policjanci z wydziału do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców oraz wydziału dochodzeniowo - śledczego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieliczce rozpoczęli ustalanie personaliów uczestników „ustawki”. Analizowano nagrania z tego zdarzenia, przesłuchiwano świadków. Wykorzystując dobre rozpoznanie środowiska pseudokibiców, o współpracę poproszono także policjantów z garnizonu podkarpackiego. Analizując okoliczności sprawy jak również zebrane dowody policjanci ustalili kilkadziesiąt osób, z różnych województw, które brały udział w bójce.

Podczas zorganizowanej na przełomie maja i czerwca br. akcji, małopolscy policjanci wraz z funkcjonariuszami z Podkarpacia oraz z policjantami z Lubelskiego i Świętokrzyskiego równocześnie zatrzymali kilkudziesięciu podejrzanych w wieku od 18 do 46 lat.

Ostatecznie, na podstawie zebranego materiału dowodowego, ponad 50 sprawcom zostały przedstawione zarzuty udziału w bójce o charakterze chuligańskim (art. 158 par. 1 kk w zw. art. 57a par. 1 kk). Grozi im za to do 4,5 roku pozbawienia wolności. Ponadto za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym (stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa, nieprawidłowe parkowanie) skierowano wnioski o ich ukaranie do sądu za co grozi im grzywna do 5000 zł.

(KWP w Krakowie / mw)