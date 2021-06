Chciał zarobić na kryptowalucie, stracił 530 tys. zł Data publikacji 14.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Lesznowoli ostrzegają i zalecają ostrożność przy kontaktach z osobami, które obiecują wysokie zyski w krótkim czasie. 80-latek miał zarobić na kryptowalucie, a w efekcie z jego konta oszuści dokonali 15 wypłat na łączną sumę 530 tysięcy złotych.

Sprawa rozpoczęła się od internetowej reklamy. 80-letni mężczyzna zainteresował się nią i skontaktował telefonicznie z podanym numerem. Zaczęło się niewinnie od przelania 250 dolarów w celu założenia właściwego konta dla wirtualnych walut.

Następnie z poszkodowanym skontaktował się „makler”, który w szczegółowy sposób opisał rzekome korzyści i nakłonił 80-latka do przekazania wielu danych osobowych. Na podany adres mailowy przesłał „ważne” finansowe informacje, choć głównym celem było wówczas przesłanie oprogramowania, które samoczynnie zainstalowało się na komputerze poszkodowanego. W kolejnej rozmowie telefonicznej nakłonił do podania jeszcze numeru karty kredytowej oraz wbicia na przesłanej aplikacji danych konta bankowego. „Makler”, by być bardziej wiarygodnym, przesłał nawet kopię swojej licencji.

Dalej wszystko potoczyło się już błyskawicznie. Z konta bankowego mężczyzny wykonano 15 transakcji na łączną kwotę 530 tys. złotych. Wszystkie przelewy wykonano na konta zagraniczne.

Policjanci ostrzegają i zalecają zachować podwyższoną ostrożność przy kontaktach z osobami, które obiecują wysokie zyski w krótkim czasie.

Ponadto na stronie internetowej KNF można sprawdzić, czy podmiot w imieniu, którego dzwoni Twój rozmówca, posiada uprawnienia do świadczenia usług finansowych na terytorium Polski: wyszukiwarka podmiotów ►

Możesz również zweryfikować, czy podmiot nie figuruje na liście ostrzeżeń publicznych KNF ►

Nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili. Jeżeli nie uzyskasz wiarygodnych informacji, powstrzymaj się od dalszych kontaktów.

(KSP / mw)