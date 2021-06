Machali wiosłami wzywając pomocy - pomogli im policyjni wodniacy Data publikacji 14.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjni wodniacy patrolując jezioro Wigry pomogli kajakarzom, których zaskoczyły trudne warunki pogodowe. Policjanci zauważyli wzywających pomocy kajakarzy i podpłynęli do nich. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji funkcjonariuszy nie doszło do tragedii. Para z Białegostoku bezpiecznie trafiła na brzeg.

Od początku maja br. wodniacy z suwalskiej komendy dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Tak też było w miniony weekend. O tym jak bardzo ich obecność jest potrzebna przekonali się turyści z Białegostoku. W sobotę, 12.06.br., po południu, na jeziorze Wigry doszło do nagłego załamania pogody. Zerwał się silny wiatr i nasiliły się opady deszczu. Tuż po 16:00 policjanci patrolujący jezioro, zauważyli w okolicy Starego Folwarku kajak, a w nim dwie osoby wzywające pomocy. Kajakarze mieli problem z utrzymaniem równowagi, a fala była tak wysoka, że woda wlewała się im do środka. Policjanci natychmiast podpłynęli do turystów wzywających pomocy. Parę z Białegostoku zaskoczyły warunki atmosferyczne i zabłądzili na jeziorze. Byli wystraszeni i zziębnięci, na szczęście mieli założone kamizelki asekuracyjne. Potrzebowali pomocy, aby bezpiecznie wrócić do brzegu. Policjanci bezpiecznie odholowali kajak z turystami. Całe szczęście tym razem wszystko zakończyło się szczęśliwie.

Policjanci apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i sprawdzanie prognozy pogody przed wypłynięciem.

(KWP w Białymstoku / mw)