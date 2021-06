Zniszczył farmę fotowoltaiczną powodując straty na 300 tysięcy złotych. Jest już w rękach policjantów

Skuteczna praca Policji doprowadziła do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zniszczenie paneli fotowoltaicznych. Straty jakie poniósł właściciel farmy fotowoltaicznej to ponad 300 tysięcy złotych. Zatrzymany 30-latek jest mieszkańcem powiatu żagańskiego. Usłyszał już zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.