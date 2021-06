17 pocisków artyleryjskich zabezpieczono w Gołkowicach Dolnych Data publikacji 14.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W Gołkowicach Dolnych. Podczas prac ziemnych najpierw ujawniono 3 pociski artyleryjskie, a gdy na miejsce przyjechali wojskowi saperzy, okazało się, że niewybuchów z czasów II wojny światowej jest aż 17.

9 czerwca br. po godzinie 16. dyżurny Komisariatu Policji w Starym Sączu został powiadomiony o znalezieniu niewybuchów w miejscowości Gołkowice Dolne. Trzy skorodowane pociski zostały ujawnione podczas prac ziemnych przy budowie domu jednorodzinnego. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, którzy potwierdzili, że są to pociski artyleryjskie o długości ok. 50 cm, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. O znalezisku powiadomiono 16 Batalion Powietrznodesantowy z Krakowa, a do czasu jego przybycia, miejsce zabezpieczali policjanci ze Starego Sącza.

Patrol saperski przybył do Gołkowic Dolnych w piątek. W trakcie czynności saperzy wydobyli łącznie aż 17 pocisków artyleryjskich. Niebezpieczne pozostałości po wojnie zostały zabezpieczone w specjalistycznym pojeździe pirotechnicznym i przetransportowane na poligon celem neutralizacji.

W przypadku znalezienia niewypału należy natychmiast powiadomić policję, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy pocisku grozi jego detonacją, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała a nawet śmiercią dla osoby przebywającej w jego pobliżu!