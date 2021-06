Od lat pomaga w trudnych sytuacjach życiowych. Jego zaangażowanie doceniają mieszkańcy

Do Komendanta Komisariatu Policji w Ustce wpłynęło podziękowanie od mieszkańca, w którym dziękuje on za kilkuletnie wsparcie dzielnicowego i wylicza jego zasługi. Mężczyzna mierzący się z trudną sytuacją życiową wyróżnia zaangażowanie policjanta, stawiając go za wzór człowieka w mundurze. Pochwała bez wątpienia jest potwierdzeniem zaangażowania funkcjonariusza w sprawy mieszkańców i skuteczności jego działań.