Śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych – policjanci apelują o szczególną ostrożność Data publikacji 14.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tczewscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w miejscowości Piaseczno. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 21-letni kierowca bmw potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych kobietę. Niestety pomimo podjętej akcji ratunkowej mieszkanka Trójmiasta poniosła śmierć. Stróże prawa zatrzymali kierowcy samochodu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność i zasadę ograniczonego zaufania.

W miniony piątek (11 czerwca br.) po godzinie 18 oficer dyżurny tczewskiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego miało dojść na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Piaseczno. Na miejsce zdarzenia natychmiast zostali skierowani policjanci z wydziału ruchu drogowego wraz z technikiem kryminalistyki. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu zdarzenia funkcjonariuszy wynika, że 21-letni kierowca bmw jadąc drogą krajową nr 91 w kierunku Łodzi, potrącił 79-latkę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Kobieta pomimo podjętej akcji ratunkowej poniosła śmierć. Badanie kierowcy na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że był trzeźwy. Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny od samochodu.

Stróże prawa zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Technik kryminalistyki sporządził dokumentację fotograficzną i wykonał szkic sytuacyjny. Policjanci na miejscu zdarzenia zabezpieczyli ujawnione ślady, które pomogą w wyjaśnieniu okoliczności tego wypadku.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Od początku czerwca br. weszły w życie nowe przepisy, które zwiększają bezpieczeństwo pieszych na drogach. Dlatego przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście. Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.