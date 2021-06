Chciał się włamać do mieszkania, zareagowała sąsiadka, którą pobił. Został zatrzymany przez policjantów, a następnie aresztowany na 3 miesiące Data publikacji 14.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Taka sąsiadka to skarb! Jej przemyślane i odważne działanie zasługuje na słowa uznania. Kobieta powstrzymała złodzieja przed włamaniem. Zapamiętała masę szczegółów wyglądu włamywacza, biegła za nim do samochodu, mimo, że wcześniej została przez niego uderzona. Mężczyzna uciekł, ale na trasie ucieczki 60–latka szybko znaleźli się policjanci, którzy po pościgu zatrzymali mężczyznę. Okazało się, że to doświadczony w swoim „fachu” mężczyzna, który za więziennymi murami spędził kilkanaście lat. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem i uszkodzenia ciała kobiety. Na wniosek policji i prokuratury, sąd zastosował wobec niego 3 miesięczny areszt.

W czwartek (10.06.2021r.), do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach wpłynęło zgłoszenie o próbie włamania do mieszkania na jednym z miejskich osiedli. Mężczyzna, który miał tego dokonać, uciekł z miejsca zdarzenia samochodem o wskazanych nr rejestracyjnych. Dyżurna przekazała wszystkim podległym patrolom informację o konieczności zatrzymania wskazanego auta i kierującego nim mężczyzny.

Jeden z patroli interweniował na miejscu usiłowania włamania. Policjanci w rozmowie ze zgłaszającą ustalili, że nieznany mężczyzna przyszedł do bloku i kilkukrotnie dzwonił dzwonkiem do jej mieszkania, a ta nie spodziewając się nikogo nie zamierzała otwierać drzwi. Następnie zaniepokoiły ją odgłosy dobiegające z klatki schodowej. 41-latka przez wizjer zobaczyła, że jakiś mężczyzna manipuluje przy drzwiach sąsiadki. Kobieta dzwoniąc do znajomej upewniła się, że nie ma nikogo w jej mieszkaniu, a następnie zadzwoniła pod nr alarmowy informując o prawdopodobnym usiłowaniu włamania. Następnie wyszła ze swojego mieszkania pytając mężczyznę co robi. Wtedy wywiązała się szarpanina. Mężczyzna przewrócił 41-latkę i zadawał jej ciosy pięścią w głowę. 41–latka nie dawała za wygraną, odepchnęła mężczyznę, a ten zaczął uciekać. Kobieta pobiegła za nim, a ten prysnął w jej stronę gazem pieprzowym. Nie powstrzymało to jednak 41–latki, która biegła za mężczyznę krzycząc i wołając o pomoc. Jej wołanie usłyszał będący na podwórzu sąsiad, który ruszył za uciekinierem. Ten jednak wsiadł do auta i z impetem odjechał.

Postawa kobiety, jej odwaga, zaangażowanie i determinacja niewątpliwie przyczyniły się do zatrzymania mężczyzny. Kolejne ustalenia wskazywały, że włamywacz ucieka mercedesem w kierunku Kętrzyna. Policjanci z Zespołu ds. Wykroczeń w okolicach Łabędnika wykonywali swoje czynności. Słysząc komunikat dyżurnej zmienili swoje plany i zawrócili na drogę relacji Bartoszyce – Kętrzyn. Po chwili zauważyli opisany w komunikacie samochód. Ruszyli za nim. Mężczyzna znacznie przyśpieszył i chciał uciec, jednak stracił panowanie nad mercedesem i wpadł do przydrożnego rowu. W desperacji próbował jeszcze uciekać pieszo, został jednak zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Policjanci zabezpieczyli przy 60–latku nim m. in. wytrychy. Jego auto trafiło na parking strzeżony. Okazało się, że 60–letni mieszkaniec Suwałk ma bogatą kartotekę. Mężczyzna wiele lat spędził za kratami za przestępstwa przeciwko mieniu.

W piątek (11.06.2021r.) 60–latek usłyszał dwa zarzuty tj.: usiłowania kradzieży z włamaniem i uszkodzenia ciała 41–latki. W sobotę Sąd Rejonowy w Bartoszycach, na wniosek policji i prokuratury aresztował 60–latka na 3 miesiące.

Poniższy film obrazuje moment prowadzenia zatrzymanego przez policjantów..

