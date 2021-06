KAS i CBŚP rozbiły grupę, która wystawiła nierzetelne faktury na 2 mld zł Data publikacji 15.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej rozpracowali grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o wystawienie nierzetelnych faktur w obrocie paliwem na kwotę 2 mld zł. Zatrzymano 4 osoby. Według śledczych w wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 387 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

W ubiegłym tygodniu na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie policjanci z Zarządu w Olsztynie CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, zatrzymali 4 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, wprowadziła do obrotu nierzetelne faktury na łączną kwotę ponad 2 miliardów złotych, co stanowi tzw. „zbrodnię fakturową”, zagrożoną karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Działania służb prowadzone były w woj. łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W ramach akcji funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania osób zatrzymanych oraz dwa inne lokale mieszkalne. Ponadto zabezpieczyli dokumenty znajdujące się w siedzibie jednej ze spółek oraz w dwóch biurach rachunkowych, a także zajęli dwa samochody oraz gotówkę w różnych walutach.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania lub używania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy. Według śledczych w wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 387 mln zł.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy tworzyli tzw. „hurtownie faktur” czyli spółki nieprowadzące realnej działalności, które wykorzystywano do wystawiania faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Do spółek rekrutowano tzw. „słupy” czyli osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich danych osobowych do przestępczej działalności. Posługiwano się także fałszywymi paszportami nieistniejących obywateli Włoch. Wszystko na to wskazuje, że z usług „hurtowni faktur” korzystały podmioty, które sprzedawały na stacjach paliw olej smarowy i preparat smarowy jako pełnowartościowy olej napędowy. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności kwoty, jakie wynikały z nierzetelnych faktur, były częściowo wpłacane na rachunki bankowe „hurtowni” po czym wypłacane w gotówce i zwracane wpłacającym.

Decyzją sądu 3 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, a w toczącym się śledztwie środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania objęły już 15 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Zespół Prasowy CBŚP na podstawie materiałów Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, materiał foto: KAS.