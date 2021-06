Zdobyła Mistrzostwo Polski i kolejne powołanie do Kadry Narodowej Data publikacji 15.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Katowicka policjantka, post. Justyna Ciborska zdobyła Mistrzostwo Polski w Kickboxingu w formule K1 i kolejne powołanie do Kadry Narodowej. Już w październiku nasza policjantka, która na co dzień trenuje w GSWW Najemnik Gliwice, będzie walczyć o złoto dla Polski podczas Mistrzostw Świata we Włoszech.

Post. Justyna Ciborska, chociaż ma zaledwie 21 lat, to jest już utytułowaną zawodniczką. 12-krotnie zdobyła Mistrzostwo Polski w Kickboxingu. Katowicka policjantka w 2018 roku w formule low kick wygrała dwie najważniejsze imprezy sportowe i zdobyła Mistrzostwo Europy i Mistrzostwo Świata w Kickboxingu w kategorii wagowej 70+. W 2019 roku zdobyła III miejsce na Mistrzostwach Świata w Kickboxingu w formule low kick, które odbyły się w Bośni i Hercegowinie. Pomimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią i brakiem sponsora, post. Justyna Ciborska cały swój wolny czas poświęca ciężkim treningom, doskonaląc swoje umiejętności sportowe. Pod czujnym okiem trenera Bartłomieja Pawlusa już od 10 lat trenuje w GKWW Najemnik Gliwice. Jej ciężka praca i rewelacyjne wyniki osiągane na zawodach gwarantują jej już od 6 lat powołanie do Kadry Narodowej Polski. W tym roku takie powołania zagwarantowała sobie już dwukrotnie, zdobywając w kwietniu II miejsce podczas Mistrzostw Polski w Kikcboxingu w formule low kick w kategorii +70 kg Senior, które odbyły się w Mysłowicach. Drugi raz w tym roku powołanie do Kadry Narodowej Polski wywalczyła na Mistrzostwa Świata w Kickboxingu we Włoszech, podczas Mistrzostw Polski w Kickboxingu w formule K1 / Senior +70 kg. Tam w walce finałowej post..Justyna Ciborska zdobyła mistrzostwo, pokonując swoją rywalkę Pauline Badowską.

Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem sukcesu Justyny. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w treningach i powodzenia na kolejnych zawodach.

(KWP w Katowicach / mw)