Licytacje dla Rafała Dzwonnika Data publikacji 15.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pabianiccy policjanci przyłączyli się do licytacji przedmiotów na rzecz chorego funkcjonariusza. Na facebookowej grupie licytacyjnej założonej przez Grupę Wolontarystyczną „Agrafka” mundurowi wystawili między innymi monetę z 85 rocznicy powołania Policji, zabawki, biżuterię, porcelanowe zestawy filiżanek oraz rejs po zbiorniku wodnym Jeziorsko.

Mundurowi z pabianickiej komendy są szczególnie zainteresowani losem swojego kolegi, Rafała Dzwonnika. Mężczyzna choruje na nowotwór, a jedyną szansą na uratowanie mu życia jest kosztowna terapia. Wspierając go w walce o życie przeznaczają na dedykowaną mu grupę licytacyjną różne przedmioty. Na licytacje trafiają nie tylko drobiazgi, ale również wartościowe rzeczy z prywatnych zbiorów. Prawdziwym rarytasem jest wystawiony przez jednego z naczelników pabianickiej komendy rejs po zbiorniku wodnym Jeziorsko. Funkcjonariusz, a prywatnie ratownik wodny WOPR włączył się do zbiórki pieniędzy dla chorego policjanta. Zaoferował do wyboru 40-minutowy rejs motorówką (Rib) WOPR Zduńska Wola lub około dwugodzinny rejs żaglówką. Licytacja trwa do 20.06.2021 roku i już teraz cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wystarczy wejść w link: Licytacje dla Rafała ► oraz wylicytować proponowaną ofertę.

Funkcjonariusze zachęcają także do wzięcia udziału w koncercie rockowym „Gramy dla DZWONKA”. Wydarzenie to odbędzie się 23 czerwca 2021 roku w Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach. Wystąpią dwa zespoły: AVERME oraz WYDZIAŁ DIAGNOSTYKI, w którym gra pabianicki policjant. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest pokazanie przy wejściu potwierdzenia wpłaty na leczenie chorego policjanta. Kwota powinna być wpłacona w dniu koncertu na zbiórkę: Pomoc Dla Rafala part II "Dobro Wraca" ►

(KWP w Łódź/ mw)