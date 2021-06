Podziemnymi tunelami dostali się do kościoła. Dzięki policjantom już są zatrzymani Data publikacji 15.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do kradzieży z włamaniem do jednego z kościołów znajdujących się w na terenie Międzyrzecza doszło między pod koniec marca. Rabusie dostali się do świątyni poprzez kanały piwniczne. Żeby się do nich dostać, najpierw musieli jednak przeciąć metalową kłódkę. Po przejściu ciemnej i ciasnej piwnicy złodzieje weszli do wewnątrz kościoła skąd ukradli plastikową kasetę z zawartością pieniędzy, w której wierni składali datki, również te na cele charytatywne. Powstałe straty oszacowane są na 1500 złotych.

Międzyrzeccy Policjanci bardzo intensywnie pracowali nad tą sprawą. Na miejscu zdarzenia pracował policyjny technik, który skrupulatnie zabezpieczył ślady kryminalistyczne powstałe na miejscu zbrodni. Do pracy przystąpili również funkcjonariusze operacyjni, którzy rozpoczęli intensywne działania w sprawie wytypowania sprawców przestępstwa. Międzyrzeccy mundurowi postawili sobie za punkt honoru rozwikłanie tej zagadkowej kradzieży i postawienie przed wymiarem sprawiedliwości ich sprawców. Wnikliwa analiza zebranego materiału dowodowego oraz ustalenia operacyjne przyniosły oczekiwane efekty.

Wytypowano trzech podejrzanych mieszkańców gminy Międzyrzecz w wieku od 35 do 40 lat. Niedługo później doszło do zatrzymania pierwszego z nich. Trwają czynności mające na celu postawienie zarzutów pozostałym sprawcą kradzieży z włamaniem. Za swój czyn grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)