Policjanci wspólnie z żołnierzem i strażakiem uczestniczyli w akcji ratunkowej Data publikacji 15.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Bystrzycy Kłodzkiej wspólnie z żołnierzem i strażakiem pomogli poszkodowanym w zdarzeniu drogowym. Funkcjonariusze zauważyli kolizję i natychmiast ruszyli z pomocą. Pomogli wydostać się z samochodu kobiecie i mężczyźnie oraz wspólnie ze świadkami zdarzenia ugasili płomienie wydobywające się spod maski rozbitego auta.

Wczoraj (14.06.2021) młodszy aspirant Jacek Zarówny i aspirant Rafał Oleksy, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej, podczas służby najechali na zdarzenie drogowe. Na drodze krajowej nr 33 w Żelaźnie zauważyli opla z uszkodzonym przodem, który znajdował się na pasie jezdni. Policjanci dla zapewnienia bezpieczeństwa natychmiast wstrzymali ruch pojazdów. Spod maski samochodu wydobywał się dym i płomienie ognia, a za kierownicą siedział mężczyzna, obok niego pasażerka. W pojeździe był już dym, a osoby te samodzielnie nie były w stanie opuścić pojazdu. Policjanci natychmiast przystąpili to działania – pomogli wysiąść z kabiny samochodu wyraźnie osłabionej parze. Powiadomili odpowiednie służby o całym zajściu.

Do działań ratunkowych włączył się również przypadkowo przejeżdżający żołnierz, który przy pomocy gaśnicy samochodowej zaczął gasić palący się pojazd. Dołączyli do niego policjanci, którym świadkowie zdarzenia przekazywali gaśnice ze swoich aut. Na miejscu pojawił się również przejeżdżający akurat strażak. Przy pomocy gaśnicy dogasił tlący się pojazd. Następnie poszkodowany kierowca opla zaalarmował policjanta, że w aucie znajdują się wartościowe rzeczy i dokumenty. Funkcjonariusz, aby ratować mienie kierowcy, wszedł do wcześniej palącego się samochodu i wyciągnął cenne przedmioty.

Wraz ze strażakiem wspólnie otworzyli uszkodzoną maskę w pojeździe i odłączyli akumulator. Na miejsce przyjechało pogotowie ratunkowe i poszkodowani zostali oddani pod opiekę ratowników, którzy przetransportowali ich do szpitala. Pożar został ugaszony. Finał zdarzenia ostatecznie był szczęśliwy. Najważniejsze jest zdrowie i życie ludzkie.

Policjanci dziękują wszystkim świadkom zdarzenia drogowego, którzy poprzez użyczenie gaśnic samochodowych, przyczynili się do skutecznej akcji ratunkowej.

(KWP we Wrocławiu / kp)