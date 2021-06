Policjanci uratowali mężczyznę przed utonięciem Data publikacji 15.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wywiadowcy z gdańskiej komendy miejskiej uratowali 41-letniego mieszkańca Sopotu, który wpadł do głębokiego rowu melioracyjnego. Wysoki betonowy murek uniemożliwiał mu, samodzielne wydostanie się z wody. Policjanci wyciągnęli go na brzeg przy pomocy liny i zapewnili komfort termiczny. Mężczyzna po badaniu lekarskim pojechał do domu.

W minioną niedzielę (13.06.2021) policyjni wywiadowcy, którzy patrolowali rejon Olszynki, tuż po godzinie 1.00 zauważyli, że idący poboczem wzdłuż rowu melioracyjnego mężczyzna nagle stracił równowagę i stoczył się ze skarpy. Policjanci natychmiast zatrzymali radiowóz i podbiegli w to miejsce. Zauważyli też, że mężczyzna znika pod powierzchnią wody, a wysoki betonowy murek uniemożliwia mu, samodzielne wydostanie się z wody. Mężczyzna zaczął tonąć. Policjanci nie tracąc czasu, natychmiast rzucili mu linę holowniczą, która była na wyposażeniu nieoznakowanego radiowozu. Funkcjonariusze wiedzieli, że jeżeli mężczyzna samodzielnie nie chwyci za linę, jeden z nich ryzykując własnym życiem, będzie musiał do niego zejść. W takiej sytuacji istnieje zagrożenie, że osoba tonącą może wciągnąć pod wodę ratującego. Mężczyzna ostatkiem sił zacisnął linę w dłoni i policjanci przeciągnęli go do miejsca, w którym można było go wydobyć na brzeg. 41-letniemu mieszkańcowi Sopotu policjanci zapewnili komfort termiczny, a po badaniu lekarskim został odwieziony na peron SKM. Wcześniej powiedział funkcjonariuszom, że widząc nadjeżdżający z naprzeciwka samochód, chciał zejść na pobocze i z powodu nierówności terenu stoczył się ze skarpy i wpadł do wody.

(KWP w Gdańsku / kp)