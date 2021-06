Policjant z trzema medalami na Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w jiu jitsu Data publikacji 15.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 3 medale zdobył sierż. szt. Karol Kurembski z Komisariatu I Policji w Radomiu w zawodach rozgrywanych w ramach I Mistrzostw Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu. Zawody odbyły się weekend w Mińsku Mazowieckim.

W I Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu w formule GI i NO GI wzięli udział przedstawiciele formacji mundurowych z całej Polski, w tym m.in. Policji, Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. W zmaganiach wzięło udział kilkuset funkcjonariuszy z różnych służb.

W zawodach udział wziął dzielnicowy z Komisariatu I Policji w Radomiu sierżant sztabowy Karol Kurembski. Zawody zostały podzielone na kategorie zaawansowania oraz wagowe, zarówno w formule GI (kimona) jak i NO GI (bez kimon). Policjant startował w 4 kategoriach i po zaciętych bojach zdobył trzy medale: złoty, srebrny i brązowy.

Zawody w takiej formule odbyły się po raz pierwszy i miały na celu wyłonienie najlepszych sportowców służb mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu oraz promocję i popularyzację tej dyscypliny w formule GI i NO GI w środowisku służb mundurowych. Zawody tego typu to także doskonała inspiracja dla mundurowych do podnoszenia i utrzymywania wysokiej osobistej sprawności fizycznej.

Gratulujemy naszemu koledze i życzymy dalszych sukcesów.

Autor: Justyna Leszczyńska