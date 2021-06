Policjanci pomogli matce z czteromiesięcznym dzieckiem Data publikacji 15.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sejneńscy policjanci pomogli matce z czteromiesięcznym synkiem. Zdenerwowana stanem zdrowia dziecka nie była w stanie jechać samochodem do szpitala w innym mieście. Widząc policjantów poprosiła ich o pomoc. Mundurowi zaopiekowali się nimi i wezwali karetkę pogotowia. Chwilę później oboje bezpiecznie trafili pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, 14.06.2021 r., tuż przed 11:00, do kontrolujących samochód policjantów podeszła rozstrzęsiona kobieta. Powiedziała, że jej czteromiesięczny synek ma krwotok po przebytej operacji i musi jechać z nim do szpitala w innym mieście. Zdenerwowana stanem zdrowia dziecka nie była w stanie jechać samochodem. Młoda mama widząc policjantów w centrum Sejn, zwróciła się do nich o pomoc. Mundurowi w trosce o bezpieczeństwo matki i dziecka wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Do czasu jej przyjazdu policjanci monitorowali stan dziecka i uspokajali zdenerwowaną mamę. Chwilę później oboje bezpiecznie trafili pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku / mw)