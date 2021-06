Przejęte 23 tony tytoniu i maszyny, które mogły wyprodukować blisko 5 ton krajanki dziennie Data publikacji 16.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP zlikwidowali nielegalną krajalnię suszu tytoniowego, zabezpieczając przy tym blisko 23 tony tytoniu bez polskich znaków akcyzy, którego wartość oszacowano na ok. 6 mln zł. Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy 6 mężczyzn (4 Ukraińców, Polaka i Białorusina), z czego decyzją sądu 5 tymczasowo aresztowano. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Policjanci z Zarządów w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że w woj. dolnośląskim działała krajalnia suszu tytoniowego. Nielegalny biznes ukryty był w jednej z hal magazynowych na terenie prywatnego przedsiębiorstwa.

Podczas przeprowadzonej akcji „na gorącym uczynku” funkcjonariusze zatrzymali 5 podejrzanych, w wieku od 30 do 50 lat. Kolejny został zatrzymany w tym samym czasie w swoim domu. W hali, gdzie działała krajalnia znajdowała się profesjonalna linia do konfekcjonowania wyrobów tytoniowych warta około miliona złotych. W tym pomieszczeniu znajdowała się także suszarnia do krajanki tytoniowej i jej nawilżania. Wydajność zabezpieczonej maszyny to 600 kg na godzinę, a śledczy szacują, że dzienna produkcja mogła wynosić blisko 5 ton, co jest porównywalne z parametrami ciągów technologicznych stosowanych przez legalnych producentów takiego towaru. Podczas działań zabezpieczono także pojazd ciężarowy, na naczepie którego znajdował się tytoń bez polskich znaków akcyzy.

W pomieszczeniach oraz na naczepie samochodu ciężarowego policjanci CBŚP zabezpieczyli łącznie blisko 23 tony wyrobów akcyzowych, w tym ponad 8 ton suszu tytoniowego, blisko 9 ton tytoniu do palenia oraz 6 ton sprasowanych liści tytoniu. Wartość rynkowa przejętych wyrobów to ok. 6 mln zł. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że towar miał być rozprowadzany w woj. dolnośląskim. Gdyby „lewy” towar akcyzowy trafił do nielegalnego obrotu, wówczas Skarb Państwa byłby narażony na straty wynoszące ponad 25 mln zł tytułem niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT.

Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, gdzie podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz karno-skarbowe.