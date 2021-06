III Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów Data publikacji 16.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 16 czerwca br. już po raz trzeci obchodzimy Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Z okazji tego wydarzenia 16 krajów europejskich zjednoczonych w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), w tym Polska, rozpoczyna kampanię „Stop włamaniom do domów”, której celem jest przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zachęcanie do właściwego zabezpieczenia naszego dobytku, mieszkania czy domu.

Przez ostatni rok wielu z nas nie opuszczało swojego miejsca mieszkania na dłużej niż wyjście na zakupy lub spacer. Ze względu na zdalną pracę i zdalne nauczanie, w naszych domach praktycznie cały czas przebywali domownicy. Teraz jednak, spragnieni wakacyjnych wrażeń i wyjazdów, choćby na weekend, realizując swoje podróżnicze plany, nie dajmy szans włamywaczom. Zadbajmy o bezpieczeństwo naszej „twierdzy” podczas urlopów.

Choć statystyki przestępstwa, jakim jest kradzież z włamaniem do domów/mieszkań w ostatnich latach w Polsce wykazują tendencję spadkową, to warto wskazać, że Policja w ubiegłym roku odnotowała blisko 20 000 takich zdarzeń. Dodatkowo podkreślić należy, że przestępstwo kradzieży z włamaniem pociąga za sobą nie tylko straty materialne, ale również bardzo często wiąże się z utratą poczucia bezpieczeństwa domowników.

Dlatego tak ważne jest, abyśmy stosowali się do poniższych wskazówek:

przed wyjazdem na urlop poprośmy sąsiada lub inną zaufaną osobę o to, żeby podczas naszej nieobecności zaopiekowała się domem/mieszkaniem, zebrała ze skrzynki pocztowej przychodzącą korespondencję i ulotki;

nigdy nie zostawiajmy kluczy w umówionym miejscu, np. pod wycieraczką czy doniczką;

pamiętajmy również, żeby za każdym razem, kiedy wychodzimy z domu zamykać drzwi i okna (również te piwniczne i dachowe) oraz włączyć alarm. Przed dłuższym wyjazdem warto także zakręcić zawory doprowadzające wodę i gaz do domu oraz pomieszczeń gospodarczych;

planując urlop rozważmy zdeponowanie w banku posiadanej gotówki, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych. Stamtąd na pewno je odbierzemy. Bezpieczne będą czekały na nasz powrót;

miejmy też na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Zdjęcia z wakacji zamieszczajmy w nich dopiero po powrocie, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Zadbajmy o bezpieczeństwo naszych mieszkań i domów. Zainwestujmy w rolety antywłamaniowe, atestowane zamki, alarm połączony z monitoringiem, czujniki ruchu i dobre oświetlenie terenu. Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Warto za to, poprzez odpowiednie zabezpieczenia, zniechęcić przestępców do wyboru swojego mieszkania lub domu. Pamiętajmy, złodziej typując miejsce włamania, wybierze to z zabezpieczeniami łatwiejszymi do pokonania!

Niespodzianki na urlopie niech będą TYLKO pozytywne!

(Biuro Prewencji KGP)