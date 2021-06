Zlikwidowana linia produkcyjna amfetaminy i zarzuty za usiłowanie kradzieży z włamaniem Data publikacji 16.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali włamywaczy i zlikwidowali linię produkcyjną amfetaminy. Trzej mężczyźni w wieku od 26 do 29 lat usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Dodatkowo wobec najstarszego z nich sąd zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt w związku z wytwarzania narkotyków. Grozi mu do 12 lat więzienia.

W ubiegłym tygodniu policjanci z Garwolina otrzymali zgłoszenie, że do jednego z domów w Łaskarzewie doszło do włamania. W wyniku podjętych działań policjanci z posterunków w Łaskarzewie i w Wildze zatrzymali na miejscu trzech podejrzanych w wieku od 26 do 29 lat, którzy po wybiciu szyby weszli do niezamieszkanego budynku, skąd usiłowali ukraść miedziane elementy wyposażenia. Mężczyźni zaczęli przygotowywać przedmioty do wyniesienia z budynku, jednak szybka reakcja policjantów na zgłoszenie udaremniła ich zamiar. Przeprowadzone przez kryminalnych czynności procesowe oraz zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów usiłowania kradzieży z włamaniem, za co grozi im kara do 10 lat więzienia.

W toku prowadzonych dalszych czynności policjanci odkryli, że najstarszy z mężczyzn ukrywał znaczną ilość narkotyków. W pomieszczeniach przez niego zajmowanych zabezpieczono łącznie ponad 1,6 kilograma amfetaminy. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponadto sprzęt, który służył do produkcji narkotyków. Linia produkcyjna do wytwarzania amfetaminy wraz z kilkunastoma pojemnikami z cieczami do uzyskania gotowego produktu znajdowały się w podpiwniczeniu budynku.

Pracujący nad sprawą policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 29-latkowi dodatkowych zarzutów związanych z wytworzeniem ponad 20 tysięcy porcji handlowych narkotyków. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo grozi mu 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu / mw)