Policjanci zatrzymali podejrzanych o wyłudzenia refundacji z NFZ Data publikacji 16.06.2021 Pabianicka policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o wyłudzenia refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. Funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłych kar pieniądze w kwocie 100.000 zł. W sprawie przedstawiono łącznie 1160 zarzutów.

14 czerwca 2021 roku policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału Kryminalnego pabianickiej komendy prowadzili wspólne działania dotyczące pabianickiego lekarza, który wypisywał recepty na leki refundowane, na dane różnych pacjentów. Te z kolei były realizowane między innymi w aptekach powiatu pabianickiego. W proceder zamieszani byli przedstawiciele firm farmaceutycznych i aptek. Wzajemna współpraca i zaangażowanie funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania sześciu osób związanych z przemysłem farmaceutycznym z terenu powiatu pabianickiego i Łodzi. Pięć kobiet i jeden mężczyzna w wieku od 37 do 74 lat usłyszało zarzuty dotyczące poświadczenia nieprawdy i oszustwa, które doprowadziły do utraty blisko 3 400 000 zł przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Za popełnione czyny grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Łącznie mundurowi postawili 1160 zarzutów i zabezpieczyli 100.000 zł na poczet przyszłych kar. Podejrzani decyzją prokuratora otrzymali zakaz opuszczania kraju. Ponadto zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe w kwotach od 5000 zł do 60 000 zł.

(KWP w Łodzi / mw)