Tak się szkolą profesjonaliści - policyjni kontrterroryści strzelali ze śmigłowca Data publikacji 16.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Głównej Policji ćwiczyli na wojskowym poligonie w Wędrzynie. Do współpracy zaprosili swoich kolegów z Gorzowa Wielkopolskiego. Wspólne ćwiczenia potwierdziły ich profesjonalizm i gotowość do realizacji najtrudniejszych zadań.

Biorą udział w spektakularnych akcjach z zatrzymaniem najgroźniejszych przestępców, którzy w desperacji połączonej z szaleństwem- często z wykorzystaniem broni- są zdolni do zamachu na czyjeś zdrowie i życie. Ich główne zadania to prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki działania, a także wspieranie działań innych jednostek Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności.

Dlatego muszą być perfekcyjnie przygotowanie do takich sytuacji. Aby tak się stało codzienna służba musi mijać pod znakiem nieustających ćwiczeń doskonalących i tak już wysokie umiejętności. Potrzebne jest doświadczenie ale nie rutyna, emocjonalna stabilizacja ale nie brak empatii, zdecydowanie ale nie brawura, pewność siebie ale nie narcyzm. To policjanci, od których zależy życie wielu. Momentami sytuacje kryzysowe, nawet z udziałem zakładników, posiadają duży ładunek emocjonalny. Dlatego potrzeba ludzi, którzy działają profesjonalnie, bez emocji. Tacy, którzy wydawać by się mogło, mają chirurgicznie wycięty ośrodkowy układ nerwowy. I muszą być precyzyjni. W takich sytuacjach nie ma czasu i miejsca na błędy. Najmniejszy może kosztować życie osób postronnych, a nawet samych funkcjonariuszy.

Aby to wszystko spełnić potrzebne są hektolitry potu wylanego na ćwiczeniach. Ostatnio takie prowadzone były w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych RP w Wędrzynie. Przeprowadzali je policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji – „BOA”. Do współpracy zaprosili goszczących często w tym miejscu kontterrorystów z Gorzowa Wielkopolskiego, z którymi wspólnie prowadzili ćwiczenia. Te polegały na strzelaniu do celu z policyjnego śmigłowca #BlackHawk. Dynamiczne działania pokazały kunszt obu ekip. Mimo dynamicznych zajęć i wysokiej skali trudności oddalony cel w postaci tarcz był przez policjantów celnie ostrzeliwany.

Takich działań będzie więcej. Bo tylko ich częste przeprowadzanie powoduje tworzenie profesjonalnie wykwalifikowanych kadr, które w sytuacji zagrożenia dają rękojmie bezpieczeństwa i optymalnego rozwiązania sytuacji kryzysowych.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

młodszy aspirant Mateusz Sławek