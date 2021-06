Potrącił dziewczynkę na pasach i odjechał. Policjanci zabrali mu prawo jazdy

Policjanci z Człuchowa zostali powiadomieni wczoraj o potrąceniu dziecka na przejściu dla pieszych na Placu Bohaterów w Człuchowie, gdzie kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze z zapisu monitoringu i przekazu świadków ustalili, jaki samochód potrącił dziewczynkę i kilka godzin później dotarli do właściciela samochodu, który przyznał się do udziału w zdarzeniu. Zatrzymano mu prawo jazdy, a sprawa skierowana zostanie do sądu. Na szczęście 9-letniej dziewczynce nic poważnego się nie stało. Policjanci apelują zarówno do pieszych przechodzących przez jezdnię jak i do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych.