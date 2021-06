Pilnie potrzebował dowieźć poparzone dziecko do szpitala Data publikacji 16.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci słupskiej drogówki eskortowali mężczyznę, który pilnie potrzebował dowieźć dziecko do szpitala. O pomoc funkcjonariuszy 31-latek zwrócił się, kiedy zobaczył ich w miejscowości Budowo. Policjanci od razu włączyli sygnały i nacisnęli na gaz, dzięki czemu dziewczynka szybko trafiła pod opiekę lekarzy. Mundurowi życzą jej dużo zdrowia.

Wczoraj, 15.06.2021 r., ok. godz.11.00 policjanci słupskiej drogówki pełnili służbę na terenie gminy Dębnica Kaszubska. W trakcie wykonywania czynności służbowych podbiegł do nich mężczyzna, który powiedział, że w samochodzie jest jego żona z rocznym dzieckiem, które w związku z poparzeniem wymaga natychmiastowej pomocy lekarza. Odpowiedzią funkcjonariuszy było włączenie sygnałów błyskowo-dźwiękowych, w międzyczasie zgłoszenie działań dyżurnemu i błyskawiczne dotarcie do szpitala.

Dziewczynką zajęli się medycy. Policjanci cieszą się, że mogli pomóc w szybkim dotarciu do szpitala i życzą dziewczynce dużo zdrowia.

(KWP w Gdańsku / mw)