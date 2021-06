Chciał zarobić na kryptowalucie i stracił ponad 93 tysiące złotych Data publikacji 16.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przestrzegamy przed kontaktami z osobami nieznajomymi, które obiecują wysokie zyski przy zakupie kryptowaluty. Mieszkaniec powiatu nowotarskiego zaufał nieznajomemu licząc na zarobek i stracił ponad 93 tysiące złotych.

Wszystko zaczęło się niewinnie. Podczas przeglądania Internetu mieszkaniec powiatu nowotarskiego natrafił na reklamę platformy inwestycyjnej dla kryptowalut oferującej szybki zysk i sukces po zakupie kryptowaluty. Zainteresowany kliknął na znajdujący się tam link i wypełnił formularz rejestracyjny, wpisując m.in. adres mailowy i numer telefonu. Po chwili na podany w formularzu numer, zadzwonił mężczyzna ze wschodnim akcentem, który w rozmowie poinstruował mieszkańca powiatu nowotarskiego, co dalej należy zrobić, aby zarobić.

W pierwszej kolejności inwestor musiał wpłacić tzw. kaucję w kwocie 250 dolarów, co też uczynił, potwierdzając operację kodem sms. Na tym kontakt się urwał. Następnego dnia operator platformy ponownie skontaktował się z mieszkańcem powiatu nowotarskiego. Poprosił o zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania, dzięki któremu operator otrzymał dostęp do komputera inwestora. Po połączeniu się przy pomocy tej aplikacji, operator na ekranie komputera inwestora pokazywał mu zdalnie w jaki sposób należy wykonywać wszelkie transakcje z kryptowalutami. Na koniec poprosił jeszcze o podanie numeru karty kredytowej, aby łatwiej było przekazywać zarobione pieniądze.

Po kilku godzinach z mieszkańcem powiatu nowotarskiego skontaktował się pracownik banku. Okazało się, że z konta mężczyzny wykonano dwa przelewy na zagraniczny rachunek bankowy, na łączną kwotę ponad 93 tysiące złotych. O całym zdarzeniu mężczyzna natychmiast powiadomił Policję. Aktualnie Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu prowadzi w tej sprawie dochodzenie.

Tymczasem przestrzegamy i zalecamy zachować ostrożność przy kontaktach z firmami, które obiecują szybki zysk kupując kryptowaluty.

Ponadto na stronie internetowej KNF można sprawdzić, czy podmiot w imieniu, którego dzwoni Twój rozmówca, posiada uprawnienia do świadczenia usług finansowych na terytorium Polski: wyszukiwarka podmiotów ►

Możesz również zweryfikować, czy podmiot nie figuruje na liście ostrzeżeń publicznych KNF ►

Nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili i emocji. Jeżeli nie uzyskasz wiarygodnych informacji, powstrzymaj się od dalszych kontaktów. Nie daj się oszukać.